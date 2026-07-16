Calcio Prima Categoria – La Rapid Olimpia ha tolto i veli

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI La Rapid Olimpia ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27 con la tradizionale presentazione della prima squadra, svoltasi ieri sera nella sede dell’azienda del patron Franco Pasetti. Presenti quasi tutti i giocatori: unici assenti Federici e Batusha. Davanti al gruppo dei confermati e dei nuovi arrivati sono intervenuti il presidente Salvatore Fragale, il tecnico Fabio Mussetola, confermato alla guida della squadra, il direttore sportivo Fabio Fioranzato e lo stesso Pasetti, che ha fatto gli onori di casa ribadendo il sostegno della società. La Rapid Olimpia, che sarà ancora protagonista nel campionato di Prima Categoria, inizierà la preparazione il 10 agosto, primo passo verso una stagione nella quale il club punta a recitare un ruolo di primo piano.