Futnet – L’Italia di Staniste nel weekend al torneo internazionale di St. Raphael

ST. RAPHAEL (Francia) Per la prima volta l’Italia sarà protagonista all’Estérel Futnet Cup, torneo internazionale in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio in Francia. Tra gli azzurri ci sarà anche il mantovano Ovidiu Staniste, punto di riferimento del futnet nazionale, che guiderà la selezione italiana, con una formazione inedita, nel doppio maschile di questa disciplina che ricalca il gioco del calcio-tennis. Al suo fianco giocheranno Daniel Ionascu, atleta dell’Aubagne militante nella principale lega francese di Futnet, e il veronese Romeo Sorescu. Inserita nel gruppo B, l’Italia debutterà venerdì alle 16 contro i padroni di casa del Futnet Raphaëlois, per poi tornare in campo alle 21 nella sfida con la Spagna. Sabato è invece in programma il confronto con la Polonia, altra formazione di alto livello del panorama europeo. L’obiettivo sarà quello di ben figurare in una competizione che rappresenta un importante banco di prova per la crescita del movimento italiano.