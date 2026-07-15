La Notte delle Stelle torna il 4 settembre a Cerese con i Cugini di Campagna

BORGO VIRGILIO Presentata ieri mattina in municipio a Borgo Virgilio la dodicesima edizione de “La Notte delle Stelle”, il concertone di fine estate organizzato dal Comune e dalla Pro Loco e che si avvale della preziosa direzione artistica di Gianni Dall’Aglio.

La data da segnare sul calendario è venerdì 4 settembre alle ore 21, la location piazza Aldo Moro a Cerese, a fianco della sede municipale. Ad illustrare i dettagli di quello che si trasformerà in un vero e proprio spettacolo di piazza sono stati lo stello Dall’Aglio insieme al vicesindaco Elena Dall’Oca e al presidente della Pro Loco Paolo Celada. L’Anima, attraverso molte sfaccettature, sarà il filo conduttore della serata. Che sarà aperta dal gruppo “Anima Lucio”, il trio capitanato da Gianni Dall’Aglio con Massimo Luca e Bob Callero, musicisti che hanno collaborato con Lucio Battisti e che porteranno sul palco gli intramontabili successi del duo Mogol-Battisti. Dopodichè sarà la volta di Antonio Mezzancella, performer già vincitore di “Tale e quale” e finalista di “Tu sì que vales”. Attualmente è ospite fisso, al pianoforte, nella trasmissione pomeridiana di Caterina Balivo “La volta buona”. Antonio, con le sue imitazioni in musica, entrerà nell’Anima dei personaggi da lui imitati e sorprenderà il pubblico con la sua straordinaria somiglianza.

“Anima mia” è uno dei maggior successi degli anni Settanta de I Cugini di Campagna, con oltre cinquanta milioni di dischi venduti tra la versione originale e le cinquantasette cover di artisti internazionali. Dal titolo di quella canzone, nel 1997 Fabio Fazio e Claudio Baglioni idearono una trasmissione dedicata a quell’indimenticato decennio. I Cugini di Campagna ripercorreranno i loro maggiori successi, compresa la più recente “Lettera 22”, canzone portata al Festival di Sanremo nel 2023. È possibile prenotare i posti in piazza telefondndo al numero 352 0852633 e per tutti i prossimi martedì mattina sarà già possibile ritirare il coupon della prenotazione nella casetta a fianco del municipio.