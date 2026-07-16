Viadana, fermato con l’auto piena di merce rubata: denunciato un 40enne per ricettazione

VIADANA Un controllo di routine nel tardo pomeriggio di ieri, 15 luglio, si è trasformato in un importante sequestro di merce rubata da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana. I militari, impegnati nel quotidiano e capillare controllo del territorio, hanno intercettato e denunciato a piede libero un uomo di 40 anni, di origini rumene e senza fissa dimora in Italia, già noto alle forze dell’ordine. L’accusa nei suoi confronti è di ricettazione.

Il controllo sospetto al Conad

L’operazione è scattata nei pressi del supermercato “Conad” di Viadana. L’attenzione della pattuglia è stata attirata da una Volkswagen Passat con targa estera. I militari hanno intimato l’alt al conducente per una normale verifica stradale, ma l’atteggiamento dell’uomo e il contenuto del veicolo hanno subito spinto i Carabinieri ad approfondire l’ispezione.

Il bagagliaio della spesa “fantasma”

All’interno dell’abitacolo e del bagagliaio, i militari hanno scoperto un’ingente quantità di generi alimentari, oltre a svariati prodotti per la cura della persona e della casa, tutti di marchi molto noti sul mercato. A insospettire ulteriormente gli operanti è stato lo stato della merce: decine di confezioni perfettamente integre, sigillate e stipate in modo anomalo.

Alla richiesta di esibire gli scontrini o le ricevute fiscali che attestassero il regolare acquisto di quella montagna di prodotti, il 40enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile.

Sequestro e indagini in corso

Tutta la merce è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale. Il valore commerciale complessivo del bottino è ancora in fase di esatta quantificazione, ma si preannuncia consistente. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato accertamenti mirati per risalire ai legittimi proprietari: l’ipotesi più probabile è che l’intera refurtiva sia il provento di raid messi a segno poco prima in altri supermercati o esercizi commerciali della zona.