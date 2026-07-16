Calcio Serie B – Mantova, bagno di folla per Cella e Vesentini: la nuova maglia va a ruba

MANTOVA Bagno di folla al Mantova Point per la presentazione della nuova maglia casalinga. Nonostante il tempo incerto, e nel mentre alla Canottieri gli invitati venivano intrattenuti dal presidente Filippo Piccoli e dal patron di Pata Remo Gobbi, i tifosi biancorossi si sono radunati in molti per acquistare subito l’home kit e scattare selfie e farsi firmare autografi dai giocatori Stefano Cella e Filippo Vesentini. Molta curiosità e tanto entusiasmo per un evento sempre atteso dal popolo biancorosso.