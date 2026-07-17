Sicurezza e negozi di vicinato: patto tra Comune e Confesercenti per il rilancio del centro storico

MANTOVA – Sicurezza urbana, contrasto al degrado, rigenerazione del centro storico e tutele per i negozi di prossimità. Sono questi i temi portanti del vertice bilaterale svoltosi ieri sera a Palazzo Municipale tra l’Amministrazione comunale di Mantova e i vertici locali di Confesercenti.

Al tavolo del confronto si sono seduti il sindaco Andrea Murari, l’assessore al Commercio Fabio Madella e l’assessore con delega alla Polizia Locale Davide Provenzano. La delegazione delle attività economiche era invece guidata dal neo-presidente di Confesercenti Mantova, Davide Guerra, accompagnato dal direttore Davide Cornacchia. L’incontro ha sancito l’avvio di una collaborazione stabile e strategica per affrontare le sfide economiche e sociali della città.

I negozi come presidio sociale e “sentinelle” del territorio

Al centro del dibattito è stata posta la proposta di legge di iniziativa popolare promossa a livello nazionale da Confesercenti per la rigenerazione urbana e il sostegno del commercio di vicinato, che ha incassato l’apprezzamento formale della giunta mantovana.

«Ringraziamo l’Amministrazione per l’apprezzamento dimostrato per la raccolta firme», ha dichiarato il presidente Davide Guerra. «Negozi, pubblici esercizi e imprese di prossimità non sono soltanto attività economiche: sono presìdi sociali che rendono i quartieri più vivi, più sicuri e più attrattivi. Dove c’è un’impresa aperta c’è una comunità che vive».

Proprio sul legame inscindibile tra vitalità commerciale e sicurezza si è concentrato il focus del summit. Confesercenti ha ribadito che la rete dei negozianti rappresenta un sistema capillare di “sentinelle” sul territorio. Un dialogo diretto e continuo con il Comune e la Polizia Locale permetterà di segnalare tempestivamente le criticità, prevenendo episodi di microcriminalità e degrado a beneficio di residenti e turisti.

L’impegno del Comune: risorse e ascolto

Le istanze del mondo economico hanno trovato una risposta positiva da parte della giunta di Palazzo Municipale, che ha confermato la centralità del centro storico nelle linee di mandato e l’attivazione di investimenti mirati.

«Su sicurezza e sviluppo del commercio di vicinato stiamo mettendo grande energia, idee e risorse economiche», ha rimarcato il sindaco Andrea Murari, raccogliendo la disponibilità della delegazione artigiana e commerciale. «Rappresentano grandi sfide soprattutto per il centro storico, che vogliamo affrontare al fianco di residenti, esercenti e commercianti. Ringrazio il nuovo presidente Guerra e il direttore Cornacchia per la disponibilità a collaborare con segnalazioni puntuali delle criticità e proposte di miglioramento per gli spazi del nostro meraviglioso centro storico».

L’incontro si è sciolto con la promessa reciproca di istituire un tavolo di confronto permanente. Il rilancio economico e la vivibilità di Mantova passeranno, da oggi in poi, attraverso questo canale di comunicazione diretto tra istituzioni e categorie produttive.