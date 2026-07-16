Basket mercato – L’Amica Chips conferma anche Bortolotto. Viadana si rinforza con il play Bonaretti

MANTOVA Gli Amica Chips Stings confermano per la stagione 2026/27 il centro argentino, classe 2006, Emiliano Bortolotto (in foto). Nello scorso campionato in Serie B Interregionale ha disputato 31 gare realizzando 124 punti, con una media di 4 a partita e un massimo di 14, distinguendosi soprattutto per energia, presenza difensiva e spirito di squadra. Novità in casa Gruppo Mauro Saviola Viadana, che mette a segno il terzo acquisto: arriva il play-guardia Tommaso Bonaretti (2006), reduce dall’esperienza al Sansebasket Cremona. Dopo Frediani e Giovara, la società rivierasca prosegue così il rinnovamento del roster in vista del prossimo campionato di Serie C.