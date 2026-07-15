Cedimento sull’Ostigliese, nuova chiusura a Pontemerlano

RONCOFERRARO Nuovi disagi per gli automobilisti che percorrono la Strada Provinciale 482 Ostigliese. Da questa sera il tratto all’altezza di Pontemerlano, nel territorio comunale di Roncoferraro, sarà nuovamente chiuso al traffico a causa di un cedimento del piano stradale che richiede un intervento più articolato rispetto alle previsioni iniziali. Si tratta dello stesso punto che aveva già creato problemi lo scorso 25 giugno, quando un primo cedimento aveva costretto la Provincia a disporre la chiusura della provinciale e l’attivazione di una viabilità alternativa. Dopo gli interventi effettuati nelle settimane successive, la strada era stata riaperta, ma i nuovi controlli tecnici hanno evidenziato una situazione più complessa. Gli accertamenti hanno infatti rilevato la necessità di procedere con un intervento strutturale più impegnativo, indispensabile per garantire la sicurezza degli utenti della strada. I tempi di esecuzione saranno quindi più lunghi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, con inevitabili conseguenze sulla circolazione lungo uno degli assi viari più importanti del territorio mantovano. La Provincia di Mantova sta predisponendo un’apposita ordinanza che definirà modalità e dettagli della nuova chiusura, compresi eventuali percorsi alternativi per gli automobilisti. Sulla situazione è intervenuto anche il sindaco di Roncoferraro Sergio Rossi, che sta seguendo l’evolversi della vicenda insieme agli uffici provinciali. L’amministrazione comunale ha ribadito l’attenzione verso una problematica che interessa direttamente residenti, pendolari e attività del territorio, considerata l’importanza della Sp 482 Ostigliese nei collegamenti tra Roncoferraro e i comuni vicini. La priorità, in questa fase, resta quella di completare gli approfondimenti tecnici e realizzare un intervento definitivo capace di risolvere il problema e garantire nuovamente condizioni di sicurezza per la viabilità.