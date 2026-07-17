Nuovi scavi per la rete elettrica a Mantova: scatta la rivoluzione viabilistica in Corso Garibaldi e in altre sei vie

MANTOVA – Dieci giorni di modifiche straordinarie alla viabilità, divieti di sosta con rimozione forzata e una temporanea rivoluzione del traffico in una delle arterie d’accesso principali al centro storico. Il Comune di Mantova ha emesso un’ordinanza urgente per consentire alla società E-Distribuzione Spa di eseguire i lavori di ricostruzione e ottimizzazione delle linee elettriche interrate di media tensione. I provvedimenti saranno in vigore dal 20 al 30 luglio e si articoleranno in quattro fasi distinte e consecutive per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino.

Per attenuare i disagi di residenti e pendolari, l’ordinanza prevede che al termine di ogni giornata lavorativa (o in caso di sospensione dei cantieri) la viabilità ordinaria, i marciapiedi e le piste ciclabili vengano regolarmente ripristinati. Resta inoltre sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso e l’accesso ai passi carrabili privati.

Di seguito la mappa dettagliata dei cantieri e le variazioni alla circolazione fase per fase.

FASE 1: Corso Garibaldi (dal civico 57 a piazza dei Mille)

Periodo: Dal 20 al 23 luglio.

È l’intervento dall’impatto viabilistico più significativo. La corsia preferenziale riservata alla ZTL verrà completamente chiusa all’altezza del civico 47.

Doppio senso temporaneo: Il flusso veicolare sarà deviato sulla corsia opposta (lato civici pari) dove verrà istituito un doppio senso di marcia temporaneo in sostituzione del tradizionale senso unico. In questo tratto stradale vigerà il limite di velocità ridotto a 30 km/h e il divieto assoluto di sorpasso.

Rientro in corsia: All’altezza dell’intersezione con via Giulio Romano, i veicoli diretti verso Porta Cerese verranno reindirizzati sulla regolare corsia di destra (lato civici dispari) con obbligo di svolta a destra in uscita da piazza dei Mille.

Presidio e sicurezza: Saranno operativi quattro movieri nei punti critici (tra i civici 47 e 57, agli attraversamenti pedonali e all’incrocio con via Giulio Romano) per gestire le manovre e tutelare i pedoni, i quali saranno indirizzati a lato del cantiere tramite apposita cartellonistica.

Sosta e Bus: Scatta il divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 42 al civico 40. La fermata dell’autobus della linea CC (tra i civici 57 e 59) sarà temporaneamente sospesa per tutta la durata della prima fase.

FASE 2: Da piazza Polveriera 1/via Salnitro a Piazza dei Mille

Periodo: Dal 20 al 30 luglio.

Sosta: Viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su tutte le aree di parcheggio in via Salnitro .

Area di cantiere: In Piazza dei Mille, l’area di uscita della sonda di scavo sarà posizionata al di fuori della carreggiata stradale, debitamente recintata e protetta, senza interferenze dirette con il traffico veicolare.

Pedoni: Il transito sui marciapiedi sarà sempre garantito in sicurezza. In caso di occupazione parziale degli spazi pedonali, il flusso sarà deviato sul lato opposto della strada con il supporto di un moviere dedicato.

FASE 3: Da piazza Polveriera 1/via Salnitro alle vie Daino e Gombrich (area verde)

Periodo: Dal 20 al 30 luglio.

Gestione incroci: Un moviere presidierà stabilmente l’intersezione tra via Daino e via Gombrich. Il suo compito sarà regolare l’immissione dei veicoli provenienti da via Gombrich e agevolare l’attraversamento in sicurezza dei pedoni diretti da piazza Polveriera verso il parcheggio Anconetta e viceversa.

Aree verdi: L’area verde situata all’altezza dell’uscita della sonda di cantiere sarà interamente isolata e protetta da barriere stradali idonee.

FASE 4: Vicolo Maestro (fronte vicolo San Nicolò) all’area verde vicolo Maestro/via Miglioli

Periodo: Dal 24 al 27 luglio.

Stop alle biciclette: Viene disposta la temporanea chiusura del percorso ciclo-pedonale dagli accessi di via Gombrich e via Miglioli. Le biciclette non potranno circolare sulla pista: i ciclisti dovranno necessariamente scendere dal mezzo a mano o, in alternativa, procedere lungo la carreggiata stradale ordinaria insieme alle auto.

Deviazioni pedonali: I pedoni non potranno transitare sul lato interessato dal cantiere. Appositi cartelli indicheranno l’obbligo di spostarsi sul marciapiede del lato opposto della via. La zona sarà presidiata da movieri per garantire il rispetto delle disposizioni e la sicurezza dei passanti.

L’Amministrazione comunale ricorda che la segnaletica temporanea di cantiere e i cartelli di divieto di sosta verranno posizionati con congruo anticipo per consentire ai residenti di adeguare la sosta dei propri veicoli.