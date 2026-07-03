Controlli in Valletta Paiolo: sequestrati hashish e cocaina

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Mantova nelle aree più esposte allo spaccio. Nel pomeriggio del 28 giugno, ai giardini di viale Piave, gli agenti hanno inseguito e fermato un uomo di origine nordafricana che tentava di sottrarsi all’identificazione. Durante lo stesso servizio, un altro soggetto è stato visto nascondere tra i cespugli un panetto di hashish e 6 grammi di cocaina: rintracciato poco dopo, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Un terzo uomo è stato trovato con una modica quantità di hashish per uso personale e segnalato alla Prefettura. La droga è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti. Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.