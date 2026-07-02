Calcio Tornei Estivi – Allo stadio Allodi Barrio QB-Montanari Silor Team è l’ultimo atto del Città di Suzzara

Suzzara È tempo di verdetti al torneo Città di Suzzara. Questa sera lo stadio Allodi ospiterà le finali dell’ottava edizione, dopo due semifinali spettacolari che hanno promosso all’ultimo atto i campioni in carica della Montanari Iembo Silor Team e il Barrio QB. La riedizione della finale dello scorso anno tra Montanari e Caf Aic Mantova ha rispettato le attese. I campioni uscenti hanno imposto subito il proprio ritmo, sbloccando il risultato con una conclusione da centrocampo di Battistini e chiudendo il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa la Caf Aic ha provato a rientrare in partita, ma la Montanari ha allungato fino al 6-2, trascinata dalla tripletta di Banna. Nel finale è arrivato il definitivo 6-3 con uno splendido sinistro da oltre 30 metri di Bulgarelli, insufficiente però per riaprire la sfida. Molto più equilibrata l’altra semifinale, dove il Barrio QB ha superato 4-3 la Mood & Food conquistando la finale alla sua prima partecipazione. Dopo aver preso il largo, il Barrio ha dovuto resistere al ritorno degli avversari, capaci di risalire fino al 4-3 e di sfiorare il pareggio nel concitato finale, con un rigore reclamato che ha acceso le proteste. Decisivi anche gli interventi del portiere Errera, protagonista nei minuti conclusivi. Il programma della serata prevede alle 21 la finale per il terzo posto tra Mood & Food e Caf Aic Mantova, mentre alle 22 riflettori puntati sulla finalissima tra Barrio QB e Montanari Iembo Silor Team, con i campioni in carica pronti a difendere il titolo dagli assalti della matricola terribile del torneo.