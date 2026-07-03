Uomo armato di coltello fermato in un ristorante a San Benedetto Po

Serata di tensione a San Benedetto Po, dove un 31enne in evidente stato di alterazione è stato segnalato mentre si aggirava armato di coltello per le vie del paese. Le chiamate al 112 hanno indicato che l’uomo si stava dirigendo verso un ristorante. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri, impegnate nei servizi di controllo concordati in Prefettura. Il soggetto è stato trovato all’interno del locale, dove clienti e personale erano in preda al panico. Dopo una lunga opera di mediazione, i militari sono riusciti a farlo desistere e a convincerlo a consegnare l’arma. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Mantova in codice giallo e verrà denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.