Calcio Promozione – Il Suzzara è pronto all’avventura. L’ultimo tassello è la punta Forgione

SUZZARA

Il Suzzara piazza l’ultimo colpo della sua campagna acquisti: si tratta dell’attaccante Luca Forgione, ex Sporting Club e nell’ultima stagione al Calcinato. Le zebre resteranno alla finestra per eventuali occasioni, specialmente sui giovani, ma ieri è arrivato il tassello finale, in un reparto avanzato completamente rinnovato e che quest’estate ha visto gli innesti di Gyeson Del Bar, Francesco Delporto e Alberti. Soddisfatto il direttore sportivo Mattia Mongelli: «Con Forgione portiamo in bianconero un giocatore ancora giovane, ma con una grande esperienza nelle categorie – spiega -, l’obiettivo era completare l’attacco con profili complementari e direi che siamo riusciti a chiudere il cerchio». Un mercato che ha visto la conferma di alcuni punti fermi, ma al contempo c’è stato un rinnovamento mirato della rosa, per affrontare il campionato di Promozione Crer. A proposito, sembra ormai tutto pronto per ufficializzare la fusione col Rolo e il passaggio in Emilia. In mediana si punta sulla classe di Alessio Bertaso e sulla grande esperienza di Alberto Genova. «Bertaso già lo scorso anno si è dimostrato uno dei nostri elementi cardine – prosegue Mongelli -, abbiamo fortemente voluto affiancargli Genova, un acquisto importante per esperienza e personalità. Darà tanto in campo e al nostro spogliatoio». Tra le new entry anche Grazioli: «Un esterno duttile in grado di giocare basso o come “quinto” di centrocampo, offrendo soluzioni tattiche diverse». La mediana ha visto anche la conferma di Alfred Owusu, Thomas Tinelli e Filippo Agosti, oltre all’esperto jolly Luca Guastalla, che negli ultimi anni ha arretrato il raggio d’azione, giocando l’anno scorso anche come braccetto nella retroguardia a tre di mister Marco Goldoni. Nel reparto arretrato si registra l’importante ritorno di un difensore di grande esperienza come Mattia Vincenzi e di un elemento giovane e determinato come Giordano Micai. Da non dimenticare l’arrivo dell’ex Sporting Romeo Beduschi, di Pietro Arcari dalla Serenissima, Abou Diop dalla Governolese e Filippo Tosatto dal Marmirolo. «Tanti giocatori si conoscono tra loro – prosegue Mongelli -, abbiamo badato anche a questo in fase di allestimento della rosa. Sarà sicuramente un fattore importante per amalgamarci velocemente». Porta blindata, infine, col top player Michele Bertolani e l’affidabile Nicolò Coppiardi. Ma quali sono gli obiettivi di questo Suzzara? In Emilia lo danno favorito, ma Mongelli è realista: «Innanzitutto occorre consolidarsi nella categoria, magari con un bel calcio e facendo innamorare i nostri tifosi, la piazza lo merita – conclude -. Tutto quello che potrà arrivare in più, sarà ben accetto. Scenderemo in campo sempre per vincere». Preparazione al via il 10 agosto, amichevoli in corso di definizione con Sporting Caste, Marmirolo e Poggese.