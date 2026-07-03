Borgo Virgilio, truffa del finto carabiniere: spariti i monili d’oro

Una 66enne di Borgo Virgilio è stata raggirata da un finto carabiniere che, al telefono, l’ha convinta che la sua auto fosse stata usata per una rapina e che servisse verificare i monili in oro presenti in casa. Poco dopo, un giovane si è presentato alla porta qualificandosi come militare e la donna, certa della propria innocenza, gli ha consegnato i gioielli per un presunto controllo in caserma. L’uomo è poi sparito con l’oro. La vittima, resasi conto della truffa, ha denunciato l’accaduto ai veri Carabinieri. L’episodio rientra nelle ormai frequenti frodi ai danni di anziani, basate su falsi incidenti, finti parenti in difficoltà o sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine.