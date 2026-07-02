Pugilato – Gran Galà della Boxe Olimpica: sabato la riunione al Drasso Park

PORTO MANTOVANO Una serata all’insegna della nobile arte, dello spettacolo e della convivialità. Sabato il Drasso Park di Porto ospiterà il “Gran Galà di Boxe Olimpica”, organizzato dalla Mantova Ring del maestro Massimo Di Padova. Il primo gong è in programma alle ore 21, con un cartellone di 9 incontri dilettantistici. Per i colori virgiliani, combatteranno Francesco Turrina e Davide Fertonani della Mn Ring e Rei Gabrieli della Boxe Mantova. L’ingresso sarà libero. Per chi è interessato, c’è anche la possibilità di cenare a bordo ring con risotto e pinsa, previa prenotazione tavoli al 352/0923887. La riunione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la nuova gestione del Drasso Park, affidato alle cooperative La Quercia e Alce Nero. «La nuova gestione ha scelto di ospitare una manifestazione di boxe – spiega il maestro Massimo Di Padova – È una collaborazione importante per promuovere questa disciplina sul territorio e farla conoscere a un pubblico sempre più vasto. La possibilità di cenare durante gli incontri renderà la serata ancora più piacevole per tutti». L’obiettivo è avvicinare sempre più giovani e famiglie allo sport e in questo caso alla boxe. «Invitiamo le persone a vivere la riunione pugilistica e poi ad entrare in palestra per vedere da vicino come ci si allena. È il modo migliore per trasmettere la passione per la boxe e coinvolgere nuovi ragazzi. Da quando ho iniziato con la Mantova Ring, poter organizzare una kermesse al “Drasso” è sempre stato un mio sogno, e ora l’ho realizzato. Ringraziamo la nuova gestione, l’amministrazione comunale di Porto Mantovano e il vice sindaco Mari per la vicinanza dimostrata e gli sponsor che ci hanno sostenuto».

Il programma – Elite: Ibrahim Nasrallah (Boxe Guastalla)-Manuel Invidia (Olimpia Boxe Carpi); Mattia Bozzi (Olimpia Boxe Carpi)-Aslam Benaser (Nicotera). U15: Chloe Fiandri (Boxe Sassuolo)-Alice Andarle (Lions Trento); Nicolò Farradacco (Boxe Sassuolo)-Sebastiano Grieco (Lions Trento). U17: Jasin Kamili (Boxe Guastalla)-Leon Herrero (Promo Boxe); Francesco Turrina (Mantova Ring)-Emanuele Giordano (Boxe Sassuolo); Omar El Housni (Boxe Guastalla)-Mohamed Zuima (Boxing Club Medicina). Elite: Davide Fertonani (Mantova Ring)-Akram Boukart (Nicotera); Rei Gabrieli (Boxe Mantova)-Omar Talegiouti (Boxe Sassuolo).