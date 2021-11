Da martedì riapre il centro vaccinale alla Grana Padano Arena in zona Favorita

MANTOVA Da martedì 16 novembre l’attività vaccinale anti-Covid di Mantova si sposterà dalla struttura di via dei Toscani al Grana Padano Arena. Asst ha scelto di allestire nuovamente l’hub vaccinale La Favorita per poter fare fronte alla ripresa dell’ondata pandemica a cui si è assistito negli ultimi giorni e alle numerose richieste di vaccino, legate alla somministrazione della terza dose, da parte della popolazione.

Alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare, l’azienda tornerà a utilizzare l’edificio di via Melchiorre Gioia 3, già in uso dal 3 aprile 2020 al 30 ottobre 2021, in modo da garantire una gestione ottimale della campagna, riducendo i disagi per gli utenti e organizzando al meglio il lavoro dei professionisti.

Si segnala che i cittadini già prenotati manterranno il loro appuntamento: verranno contatti telefonicamente dagli operatori di Asst che confermeranno la data e l’orario della somministrazione e comunicheranno la nuova sede. Il centro vaccinale sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.