Pallavolo serie B2 f – L’Inox Meccanica Rivalta si raduna lunedì 29

Rivalta L’inizio della nuova stagione si avvicina anche per i team di pallavolo. L’Inox Meccanica Rivalta si gode l’ultima settimana di vacanze, perché da lunedì 29 si riparte per essere pronti al via del nuovo campionato di B2. Conquistata l’anno scorso la promozione con una grandissima cavalcata fino ai play off, il club presieduto da Clara Savazzi ha messo a segno solo tre colpi, ma mirati. Le novità: dal Medole l’alzatrice Iris Gualtieri e l’attaccante di posto 4 Giulia Rizzi (ex Millenium e Gussago) e la schiacciatrice Sara Mazzi dal Blu Volley Padova, ma di proprietà del Volta. Confermati la maggior parte del gruppo protagonista del salto di categoria e il tecnico Cristian Verri. Il roster – Alzatrici: Iris Gualtieri (nuova), Silvia De Benedetti (conf). Opposto: Tiziana Balestriero (conf.), Schiacciatrici: Sara Mazzi (nuova), Lisa Olioso (conf.), Giulia Rizzi (nuova), Chiara Bazzoli (conf.), Virginia Visentini (conf.). Centrali: Giorgia Tessari (conf.), Amanda Onyeukwu (conf.), Francesca Castagna (conf.). Liberi: Miriam Avona (conf.), Claudia Venturini (conf.).