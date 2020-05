MANTOVA Dieci casi di coronavirus in più nelle ultime 24 ore. E’ salito a 3.204 il numero complessivo di casi di contagio nel mantovano da inizio pandemia, secondo i dati diffusi in serata dalla prefettura di Mantova. In precedenza Regione Lombardia aveva diffuso il dato di 3.308 contagi nella nostra provincia, per un aumento di 8 casi.