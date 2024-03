Il Carnevale di Goito è stato un vero successo

GOITO – Successo nei giorni scorsi per il Carnevale Goitese organizzato dalla Pro Loco “Sordello” in collaborazione con i dirigenti del Sacca Tamburello e quelli dell’Istituto Comprensivo, con il patrocinio del Comune. La giornata primaverile ha favorito la massiccia presenza degli appassionati: il carnevale si è aperto con la sfilata dei bimbi della materna e della primaria; quindi i carri allegorici, alcuni di questi provenienti dai carnevali del mantovano, del veronese e del bresciano, accompagnati da colorati cortei con i figuranti debitamente abbigliati con costumi studiati ad hoc e da colonne sonore scelte in funzione del tema affrontato.

A seguire le varie fasi del Carnevale Goitese al fianco degli organizzatori vi erano pure i rappresentanti del Comune, a partire dal sindaco, Pietro Chiaventi, il suo vice, Paolo Boccola, e dall’assessore alle manifestazioni, Federica Baldini.