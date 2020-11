Aggredisce a colpi di mannaia il rivale in amore

TORRICELLA (Motteggiana) Sospettava che il vicino di casa avesse una relazione – o che comunque questo tenesse comportamenti non corretti – con la propria compagna e sabato notte, in un raptus di gelosia inaudito, ha affrontato il presunto rivale in amore ferendolo con una mannaia. Per l’aggredito, fortunatamente, solo una leggera ferita, mentre per lui è ora arrivata una denuncia a piede libero per lesioni personali gravi.

Il fatto è avvenuto, attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, a Torricella di Motteggiana: i due protagonisti della vicenda, vicini di casa, sono due uomini rispettivamente di 45 e di 55 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il più giovane, da tempo sospettava che il vicino di casa avesse dei comportamenti non corretti nei confronti della propria compagna, se non addirittura una relazione. Un sospetto che è cresciuto con il passare del tempo trasform ndosi in un sordo rancore che è poi esploso in tutta la sua violenza sabato notte: il 45enne è uscito di casa armato di una piccola mannaia da macellaio, si è recato all’abitazione del presunto rivale e lo ha affrontato. Ne è nata una violenta colluttazione che, solo per caso, non si è tramutata in tragedia: il 55enne è stato infatti ferito di striscio all’avambraccio, all’altezza del polso ma, in qualche modo, è riuscito a disarmare l’aggressore che è poi fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fidenza e della stazione di Moglia che, in collaborazione con il Norm di Gonzaga, hanno provveduto a ricoverare il ferito all’ospedale di Suzzara, dove è stato medicato, e hanno identificato l’aggressore, denunciandolo a piede libero per lesioni personali gravi.

Le indagini stanno comunque proseguendo anche se sembra che l’esplosione di follia del 45enne, risultato incesurato, sia nata da un semplice sospetto: che ha portato l’uomo a concepire un’aggressione di inaudita violenza.