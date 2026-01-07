Dopo la sosta per le festività, domani torna il mercato settimanale

MANTOVA – Dopo la doppia sospensione dovuta alle festività del 25 dicembre e del 1° gennaio, il mercato settimanale del giovedì in centro storico tornerà regolarmente domani.

La pausa era stata stabilita da un’ordinanza del sindaco Mattia Palazzi, che aveva disposto lo stop in concomitanza con Natale e Capodanno, giornate nelle quali il mercato non avrebbe potuto svolgersi né per la sovrapposizione con le festività né per motivi logistici.

Piazza Sordello, infatti, tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è stata interamente occupata dagli allestimenti della tradizionale “Festa di fine anno a Mantova”, rendendo impossibile garantire in tempi utili il riordino e lo spazzamento delle aree interessate.

L’ordinanza aveva inoltre evidenziato come la sospensione rispondesse anche alle esigenze degli stessi operatori, molti dei quali non sarebbero stati disponibili a lavorare nei giorni festivi.

Con il venir meno delle condizioni straordinarie legate alle celebrazioni di fine anno, l’attività settimanale del mercato riprenderà dunque regolarmente domani, riportando in centro bancarelle, operatori e pubblico abituale.