Ecobonus e sismabonus per la riqualificazione degli edifici. Convegno Ance

MANTOVA Giovedì 30 gennaio alle ore 8.30 si terrà, presso la sede di Ance Mantova (Via Portazzolo 9, Confindustria – Centro servizi), un convegno sul tema “Ecobonus e Sismabonus per la riqualificazione degli edifici”.

La riunione sarà focalizzata sulla relazione svolta dal Direttore area fiscalità edilizia Ance, dott. Marco Zandonà, che analizzerà gli incentivi e le novità che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto sul tema Ecobonus e Sismabonus. A seguire ci sarà l’illustrazione di un caso pratico di utilizzo della piattaforma per cessione del credito, a cura dell’architetto Cecilia Hugony.

Prenderanno parte i rappresentanti degli ordini professionali ingegneri, architetti, geometri e periti industriali.

Occorre sostenere e promuovere la diffusione degli incentivi per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici.

È evidente la necessità di continuare a favorire gli interventi di rinnovamento in chiave antisismica del patrimonio esistente in quanto non risponde più alle esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e necessita dunque di un profondo rinnovamento non solo per migliorare la qualità della vita ma anche per prevenire danni e rischi per le persone. La programmazione e la pianificazione di interventi di consolidamento strutturale di interi edifici necessità di un più ampio periodo temporale di applicabilità degli incentivi fiscali.

E’ ora dunque di conoscere e puntare a un programma serio di prevenzione e di riduzione dei rischi che ha nell’Ecobonus e Sismabonus due validi strumenti.