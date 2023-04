Basket Serie A2 – La Staff va a Roma: è un altro match d’importanza… capitale

Mantova Per la seconda giornata della poule salvezza, la Staff scende in campo oggi al Palasport di Guidonia Montecelio per affrontare la Stella Azzurra (ore 18). L’obiettivo, manco a dirlo, è dare un seguito al successo colto domenica scorsa contro Monferrato e fare un altro passettino importante verso la permanenza in categoria. «La partita con Monferrato – ricorda il coach Nicolas Zanco (allenatore) – ci ha dato tanti spunti importanti. Dovremo evitare la partenza contratta e tutti quegli errori banali dovuti a distrazioni, che possono costarci caro in questa fase della stagione. Inoltre, dovremo essere più concreti nei momenti decisivi delle partite per creare il break necessario per indirizzare l’incontro sui nostri binari. Senza dimenticarci che la difesa continuerà a giocare un ruolo fondamentale, soprattutto in una partita come quella contro la Stella Azzurra. Che combina bene un mix di giocatori di categoria superiore, con americani che possono fare la differenza e giovanissimi che danno intensità e ritmo. Servirà tanta attenzione, ma abbiamo dimostrato che quando giochiamo da vera squadra possiamo essere davvero pericolosi. Calzavara? Ha ancora fastidio al ginocchio, ma sarà della partita e proveremo a dargli più spazio rispetto alla sfida con Monferrato».

«Con Monferrato è stata una gara tostissima – ribadisce la guardia Martino Criconia – ma siamo consapevoli che il girone Salvezza ci proporrà spesso partite di questo tipo. Anche con la Stella Azzurra mi aspetto un match combattuto, contro una squadra che è partita male in stagione e che è successivamente riuscita a risollevarsi. A Roma piace correre ed è per questo motivo che dovremo stare attenti in difesa, oltre a non sottovalutare il loro gioco a metà campo».

Per la prima volta, la Staff incontrerà da avversario Matteo Ferrara, reduce da cinque stagioni in maglia Stings e recordman di presenze in biancorosso (140 gettoni tra campionato, Supercoppa e playoff). Gli altri ex di giornata sono Jacopo Giachetti e Roberto Rullo. La gara come sempre sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su Lnp Pass.

Guidonia Montecelio, ore 18

Stella Azzurra 35 Campani C, 45 Givens AG, 5 Nikolic AP, 0 Innocenti G, 1 Wilson PM. Panchina: 3 Fresno, 6 Giachetti, 7 Chiumenti, 10 Visintin, 11 Rullo. All.: Luca Bechi.

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 8 Veronesi AP,

16 Cortese G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco.