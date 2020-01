Sul sito Cgil tutte le risposte sulla previdenza

MANTOVA “Cgil Previdenza Oggi” è il titolo della nuova utilissima rubrica da oggi disponibile on line sul sito della Cgil Mantova. Si tratta di uno spazio virtuale nel quale saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in materia di previdenza che arrivano direttamente dall’Inps. Per accedere a questo servizio basta andare sul sito della Cgil (www.cgil.mantova.it) e cliccare sulla colonna di sinistra della home page dove è ben visibile e identificabile la nuova rubrica “Cgil Previdenza Oggi”. Sempre nella stessa colonna, appena sotto la rubrica, è attivo un canale diretto (email) con l’esperto di previdenza della Cgil Mantova, Carlo Litrico, al quale sarà possibile inviare domande sulla materia.

“Avvalendoci della collaborazione e della grande competenza di Carlo Litrico, dell’Ufficio Formazione e Informazione SPI/INCA, aggiorneremo settimanalmente – spiega Mauro Mantovanelli della Segreteria Cgil Mantova – i contenuti per presentare nel modo più chiaro e preciso possibile le novità in materia di: assegni famigliari, contributi INPS, maternità, disoccupazione, malattia, cassa integrazione e molto altro. Carlo ha anche dato disponibilità a creare una sorta di filo diretto con il cittadino: sempre attraverso un’apposita sezione del sito Cgil Mantova, “L’Esperto di Previdenza Cgil risponde”, sarà possibile inviare direttamente al suo indirizzo email ogni richiesta di informazioni”.