Asili gratis, il Comune è pronto, l’Inps no

MANTOVA Niente da fare: inutile compilare il modulo per l’indagine conoscitiva necessario per l’applicazione della misura varata dal Comune che consente a tutti, abbienti e meno abbienti, di potere portare i propri figli gratuitamente nei nidi comunali. Tale presentazione è stata sospesa. Sono gli stessi dirigenti a comunicarlo alle famiglie. Fatto questo che ha allertato molti genitori, che malinterpretando la disposizione hanno ritenuto non più attuata la manovra messa in atto dal sindaco Mattia Palazzi già in sede di bilancio previsionale lo scorso dicembre. Ma le cose non stanno esattamente così.

In effetti, il linguaggio tecnico usato dai dirigenti prevede una argomentazione esplicativa in coda alla parola “sospeda”: «In quanto si ritiene opportuno attendere la circolare esplicativa del Bonus asilo nido statale Inps».

Traduzione per i non addetti ai lavori: la circolare esplicativa dell’Inps si finalizza al calcolo dei valori reddituali, ovvero gli Isee, ed è anche in base a quelli che l’amministrazione di via Roma potrà disporre di cifre che comunque trovano già la copertura finanziaria. Ad assicurarlo è lo stesso assessore alla pubblica istruzione Marianna Pavesi a chiarire tutto. «La circolare inviata dai dirigenti scolastici sospende solo la raccolta dei moduli dell’indagine conoscitiva, che avrebbero dovuto essere consegnati entro il 20 gennaio, ma non sospende affatto la misura “Nidi comunali gratis per tutti”. Questi moduli servono a noi per poter calcolare e coprire la parte mancante rispetto a quanto verssato dall’Inps in base ai redditi dei genitori». Dunque, nessun problema di copertura finanziaria o burocratico: «Dal 1° gennaio di quest’anno – conclude Pavesi – i nidi sono gratis».