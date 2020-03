Regione Lombardia: i casi positivi sono 13.272 (1.587 piu’ di ieri). A Mantova 327

MILANO Con uno sforzo titanico che sorprende,

stupisce e commuove siamo passati da 724 a 1.200 posti in

terapia intensiva. Abbiamo recuperato un buon margine rispetto

ai numeri che avevamo ieri, grazie alla grande capacita’ delle

strutture che stanno dando risposte utilizzando tutto quello che

hanno”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio

Gallera, durante la diretta Facebook per fare il punto

sull’emergenza Coronavirus.

“La battaglia dunque – ha aggiunto – continua e la vinciamo

insieme se evitiamo di contagiare e di essere contagiati. In

questa prospettiva contiamo di vedere i primi risultati delle

nuove ‘restrizioni’ fra una settimana. Diversi modelli

matematici avevano ipotizzato una crescita esponenziale, mentre

fortunatamente e’ costante. Sicuramente e’ interessante il dato di

Lodi dove le misure rigide hanno dato risultati molto

significativi”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono 13.272 (1.587 piu’ di ieri che erano

11.685), l’altro ieri 9.820, e nei giorni precedenti 8.725/

7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 1.218 (252 piu’ di ieri che erano 966), l’altro ieri

erano 890 e prima/744/617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare

3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 767 (35 piu’ di ieri che erano 732)

/650/605/560/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.550 (602 piu’ di

ieri che erano 4.898)/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati

40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 2011(351 piu’ di ieri che erano 1.660) /1.198/1.085

A Mantova i contagi sono saliti a 327.