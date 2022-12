Rugby Top 10 – Viadana sogna il miracolo col Petrarca Padova

Viadana Tre cambi nel Rugby Viadana che andrà oggo ad affrontare i Campioni d’Italia del Petrarca Padova. Si gioca alle ore 15 allo Stadio Zaffanella. Troviamo subito un esordiente in prima linea: Marlon Mignucci, dopo 7 giornate da titolare, lascia il posto a Rodrigo Oubiña, pilone destro d’esperienza fresco di tesseramento. In mediana invece Pietro Gregorio va ad accomodarsi in panchina per lasciare il posto al giovane numero 9 Pietro Di Chio. Mentre al centro, archiviato l’ottimo esordio, Herrera cede la maglia numero 13 a Morosini dopo aver sofferto un problema muscolare. Sarà un sfida molto fisica, soprattutto tra i due pacchetti di mischia, come ci dichiara Paolo Mannucci, fresco di ritorno in campo dopo mesi ad assenza: «Andremo ad affrontare la squadra vincitrice dello scorso campionato, con un pacchetto di mischia molto solido, uno dei più ostici del campionato. Per questo motivo in settimana il nostro allenamento si è focalizzato soprattutto su questo. Sarà una battaglia, ma dobbiamo dimostrare che né il nostro pack né noi siamo secondi a nessuno». «Siamo consci che sarà una partita difficilissima – afferma il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato – Giocare a Viadana non è facile contro una squadra veramente ostica. Sono molto aggressivi e contano molto sulla loro fisicità. Hanno un’ottima mediana, capace di gestire davvero bene il gioco, e una linea di trequarti esplosiva e imprevedibile. E’ una partita a cui teniamo moltissimo: fare punti a Viadana non è mai scontato. Ci siamo allenati bene, abbiamo studiato Viadana e riflettuto sui nostri errori contro Calvisano. Sarà decisiva la disciplina. Una vittoria sarebbe importantissima per il nostro percorso».