A maggio anche l’aperitivo in canoa con il Fai di Mantova

MANTOVA Anche il mese di maggio della Delegazione di Mantova del Fondo Italiano per l’Ambiente consente di scoprire luoghi del territorio e vivere esperienze inusuali, a contatto con la natura. Il tuor per Ville e giardini storici dell’Oltrepo’ prevede la visita a Corte La Bassana di Pegognaga Strada il 17 maggio, con 8 turni di visita dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (partenza ogni 30 minuti). A cura della Delegazione Fai di Mantova e Consorzio Turistico dell’Oltrepò Mantovano.

Corte La Bassana, a Pegognaga, è un luogo dove il tempo sembra sospeso. Dimora dei fratelli Sissa, spiriti curiosi e viaggiatori, fu rifugio e fucina di idee, animata da artisti e intellettuali. La villa ricalca il modello della “corte chiusa” padana con una casa padronale, adibita a funzione residenziale dei proprietari e decorata in alcune sale da affreschi e dipinti, e strutture adibite alla produzione agricola. Oggi vediamo la corte restituita al suo splendore grazie a un attento restauro dopo il sisma del 2012.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 16 maggio ore 20.00. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it .

Il 31 maggio alle 16.30 un inusuale Aperi-canoa, pagaiando al tramonto nelle Valli del Mincio, partendo da Rivalta sul Mincio.

A cura del Gruppo Fai Giovani in collaborazione con la proloco di Rivalta sul Mincio.

In occasione della campagna Giornate Fai per la biodiversità , il Gruppo Fai Giovani di Mantova porta i visitatori in canoa nelle Valli del Mincio: un’avventura a diretto contatto con la natura, tra canneti, ninfee e fauna selvatica. Accompagnato dai canoisti della Pro Loco di Rivalta sul Mincio, profondi conoscitori del territorio, si percorreranno lungo percorsi sicuri e suggestivi, pagaiando su canoe canadesi multi posto e uniti in stile catamarano quindi stabili, perfette anche per chi è alla prima esperienza. E dopo la pagaiata, aperitivo finale.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 maggio ore 20.00. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it .

Dal 23 maggio al 7 giugno l’Antica Edicola dei Giornali in Piazza Canossa ospita la mostra La pelle del Po di Luciano Tamassia.

A cura della Delegazione Fai di Mantova in collaborazione con Basc e Sottomarina.

La mostra nasce da uno scatto realizzato a Mirasole durante una siccità, quando il fiume Po, ritirandosi, tracciava segni sulla sabbia. Da qui prende forma un progetto durato 25 anni: fotografie in bianco e nero che raccontano il continuo mutare del paesaggio fluviale. Texture e dettagli diventano visioni sospese, metafora del cambiamento e della trasformazione della vita, in immagini uniche e irripetibili.

Inaugurazione dell’esposizione sabato 23 maggio alle 18.