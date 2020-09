MANTOVA Il sondaggio del Consorzio Opinio Italia per Rai dà Mattia Palazzi in testa con un vantaggio abissale nei confronti di Stefano Rossi. L’attuale sindaco, infatti, viene dato in testa con una percentuale che oscilla tra il 62 e 66%, mentre il candidato del centrodestra è tra il 25 e il 29%. Attorno al 4% Gloria Costani, tra lo 0,5 e il 2,5% Michele Annaloro.