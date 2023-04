Calcio Prima Categoria – Il Rapid espugna Gonzaga (2-4). Ma gli aquilotti sorridono: sono salvi

GONZAGA Un derby ricco di ribaltamenti di fronte e di emozioni quello visto ieri tra Gonzaga e Rapid United. A vincere sono i blues, in netta ripresa nel segno del “marziano” Vernizzi, ancora trascinatore del team di Gozzi: manca soltanto un punto per blindare i play off. Ma la sconfitta è molto meno amara per gli aquilotti che, grazie ai risultati delle altre, conquistano la matematica salvezza, visti le 13 lunghezze di vantaggio sulla terzultima e sulla penultima in classifica a due giornate dal termine.

Nel primo tempo è battaglia intensa: gli ospiti partono forte e passano in vantaggio con Diprima al 15’, che sfrutta una corta respinta della difesa. Il Gonzaga però reagisce prontamente e mette alle corde la difesa ospite: al 25’ con capitan Bonfietti il team di mister Bellini raggiunge il pareggio con un tiro dal limite. Ma non è finita: prima del riposo, con un pallonetto di pregevole fattura, Riga ribalta addirittura il parziale, portando in vantaggio i locali. Nella ripresa però si scatena Vernizzi, che gioca un’altra partita stratosferica e ribalta nuovamente le sorti dell’incontro, con la seconda tripletta di fila. Al 53’ il bomber pareggia su piazzato, 5’ dopo sfrutta una clamorosa ingenuità difensiva per il tris. Nel mezzo la risposta del Gonzaga, con Angeli che sfiora l’incrocio dei pali. I locali provano a radrizzarla, ma Max Lampo dice no con due parate strepitose. E all’84’, seppur in sospetto offside, Vernizzi fa 4-2, chiudendo i discorsi. Nel finale rosso per doppia ammonizione a Buzzi.