I vertici di Coldiretti Mantova in visita alla Latteria Gonfo di Motteggiana

BAGNOLO Visita questa mattina per i vertici di Coldiretti Mantova alla Latteria Gonfo di Motteggiana. Il presidente Paolo Carra, alla guida anche del Consorzio Virgilio, il direttore Erminia Comencini, la responsabile dell’Area Tecnica Lucia Bellini, il segretario di zona Matteo Pilan, il referente per le produzioni Dop Alberto Lombardi, la responsabile per la formazione e la sicurezza sul lavoro Elena Poltronieri, hanno incontrato il presidente della Latteria Gonfo, Attilio Leali e alcuni dei 30 soci della cooperativa mantovana.

La Latteria Gonfo lavora 25.000 tonnellate di latte all’anno, per una produzione di 50.000 forme di Parmigiano Reggiano.

La visita è stata l’occasione per parlare del ruolo della cooperazione a Mantova e dell’importanza di salvaguardare queste realtà che garantiscono reddito alle imprese agricole alla luce dei cambiamenti sociali e strutturali degli ultimi decenni.