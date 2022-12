MANTOVA – Nei giorni scorsi Questura e Polizia locale di Mantova hanno effettuato controlli a tappeto in alcuni locali con annesse sale slot per il contrasto al fenomeno della ludopatia. Nel corso dei controlli sono stati riscontrate diverse irregolarità amministrative contestate ai gestori dei locali in particolare per l’installazione e funzionamento degli apparecchi da gioco lecito ed per il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività.