False mail con il logo di Agenzia delle Entrate. L’allarme di Cna

MANTOVA È in corso di diffusione una campagna ingannevole attuata tramite false comunicazioni trasmesse via mail che utilizzano illecitamente il logo dell’Agenzia delle Entrate. A dare l’allarme è il portavoce di Cna, Franco Bruno, il quale poi aggiunge che “le false comunicazioni presentano in allegato un file Pdf che induce gli utenti a fornire indirizzo e-mail e password con l’obiettivo di rubare le informazioni e i dati personali per farne uso in modo illecito. L’Agenzia delle Entrate ribadisce la propria estraneità al nuovo tranello e disconosce le comunicazioni ingannevoli -conclude Bruno- inviate tramite posta elettronica, mai predisposte dalle sue strutture”. Questo caso di tentativo di truffa online è solo l’ultimo di una ormai lunghissima serie di episodi simili che usano in modo del tutto illecito il logo dell’Agenzia delle Entrate per quella che è nota come attività di phishing.