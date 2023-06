Scontro al rondò davanti al castello: 29 in ospedale

MANTOVA Ha perso il controllo della sua Renault Clio mentre percorreva il rondò di fronte al castello di San Giorgio, ed è finito contro una Nissan Qashqai. È successo ieri poco prima di mezzogiorno. Ad avere la peggio in questo incidente è stato un 29enne che era al volante della Clio, che è finito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, invece, il conducente dell’altra auto, un uomo di 61 anni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Mantova.