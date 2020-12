Forattini e Fiasconaro: “Chiediamo a Regione e enti locali di dire no al raddoppio della centrale di Ostiglia”

MANTOVA Chiediamo a Regione e enti locali di dire no al raddoppio della centrale di Ostiglia. Ad affermarlo sono i consiglieri regionali Antonella Forattini (Pd) e Andrea Fiasconaro (M5S). “Abbiamo- sottolineano i consiglieri mantovani-anticipato un’interrogazione in commissione. La situazione è già critica, ora pertanto chiediamo alla Regione e agli enti locali, Comune e Provincia, di valutare di esprimere un parere negativo al raddoppio della Centrale termoelettrica. E’ vero che l’autorizzazione è nazionale ma sicuramente i pareri locali avranno un peso. Nel momento in cui l’Europa impone di tagliare le emissioni di CO2 del 50% fare una scelta di questo tipo è del tutto insensato”.