Apam, le variazioni durante le festività

MANTOVA APAM informa che gli orari del servizio di trasporto pubblico urbano e interurbano, durante il

periodo delle festività natalizie, presenteranno come di consueto alcune modifiche.

Da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio il servizio di trasporto nei giorni feriali verrà

effettuato in modalità ridotta come da giorni feriali non scolastici.

Nella giornata di venerdì 1 gennaio 2021, giorno di Capodanno, il servizio interurbano sarà

sospeso mentre il servizio urbano sarà attivo a partire dalle ore 13.30 in modalità festiva; unica

eccezione la linea CC Circolare, che sarà regolarmente in servizio a partire dalle ore 8.10.

Nella giornata di mercoledì 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, i servizi di trasporto urbano e

interurbano seguiranno il normale orario festivo.

A partire da giovedì 7 gennaio 2021 il servizio di trasporto urbano e interurbano riprenderà

regolarmente seguendo le nuove disposizioni.

Durante le festività gli orari di apertura dell’APAM Infopoint di piazza Cavallotti effettueranno

alcune variazioni: nella giornata di giovedì 31 dicembre sarà aperto al pubblico dalle ore 7.30 alle

ore 13.00, mentre nelle giornate di venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio rimarrà chiuso.

Per info:

0376 230339 – customer.care@apam.it – www.apam.it

Facebook: www.facebook.com/apam.mn

Twitter: @apam_mn

Whatsapp: 346 0714690

Ufficio stampa Apam Esercizio S.p.A

comunicazioni@apam.it

