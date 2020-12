Cerimonia Virgilio d’oro 2020 rinviata

MANTOVA La cerimonia ufficiale di consegna dell’Edicola d’oro di Virgilio 2020, in programma per lunedì 4 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi.

“Dato il delicato periodo e per poter organizzare in sicurezza e al meglio la cerimonia – ha detto il presidente del Consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti – la consegna del Virgilio d’oro è stata posticipata a data da destinarsi, probabilmente verso fine gennaio”.

Si fa presente che la cerimonia delle benemerenze civiche, per questa edizione, si svolgerà nell’Aula Magna della Fum, ovvero in un luogo più ampio rispetto la sala Consiliare del Municipio, per rispettare le norme e le distanze di sicurezza dettate dal Covid.

L’Edicola d’oro di Virgilio 2020 andrà ai medici, infermieri ed operatori dell’Ospedale Carlo Poma, al saggista e storico Frediano Sessi e a Paolo Protti e alla sua famiglia che hanno fatto la storia della cinematografia di Mantova.

Il prestigioso riconoscimento viene conferito a quelle “eccellenze” mantovane che hanno fatto grande il nome di Mantova in vari settori, dalle scienze allo sport, alla cultura, passando anche per il volontariato.