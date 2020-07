Volley A1 femminile – Parisi: “Vbc, armonia e organizzazione alla base di tutto”

CASALMAGGIORE La Vbc ha iniziato da una decina di giorni la preparazione che porterà le rosa ai primi appuntamenti della nuova stagione: la Supercoppa a fine agosto e poi il campionato. Coach Carlo Parisi, nuovo tecnico della Vbc, fa un primo bilancio del lavoro svolto: «La prima settimana – spiega – ha avuto un inizio soft perché era necessario tastare la condizione dopo la pausa molto lunga. Lo abbiamo fatto con pesi, piscina e sabbia per vedere le condizioni di tutte le giocatrici. Cerchiamo di alternare sedute di tecnica individuale a lavori di tipo fisico. Quello che mi prefiggo è di arrivare ad un organizzazione di squadra attraverso la conoscenza delle atlete. Ci vuole tempo, pazienza e una grande disponibilità».

Parisi entra nel dettaglio del lavoro quotidiano: «Correggiamo il cammino per portare le migliorie che servono. Se è vero che il gioco si è velocizzato, alla base di tutto rimane sempre l’organizzazione. Una volta in campo bisogna sapere sempre cosa fare».

Il coach valuta la squadra: «Partiamo da una regista di tipo fisico, Lloyd, che conosco da quando giocava con me a Busto. Le atlete sono state tutte fortemente volute e penso che possano garantire un mix ottimale di velocità e cattiveria agonistica. Ci saranno quattro squadre sopra le altre e bisognerà sgomitare per farci valere». Ma che Vbc vorrenne ammirare in campo Carlo Parisi? «Mi piacerebbe una squadra caratterialmente forte e cosciente del suo ruolo, al di là dei valori tecnici che avremo. Dovremo gestire le risorse. Così com’è fondamentale relazionarsi con le atlete, come ho fatto in questi anni, per migliorare il feeling fuori e dentro il campo». Armonia, insomma. E non è un caso che Parisi sia proprio un appassionato di musica: «Mi piace ascoltarla – rivela – , spaziando nei generi più diversi. Mi concentro soprattutto sugli strumenti». Idee chiare, non solo nel volley.