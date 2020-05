Forza Italia: cine all’aperto in piazza Castello

MANTOVA Prima utilizzata, poi stop. E in un momento in cui cinema e teatri chiusi destano fortissime resistenze, il capogruppo di Forza Italia in via Roma Pier Luigi Baschieri lancia la proposta: riaprire agli spettacoli piazza Castello.

Il cinema in questa cornice storica non rappresenta una novità, chiarisce il consigliere azzurro. «La Sovrintendenza lo aveva già accolto per molti anni, e non si capisce perché non potrebbe acconsentire ancora, specie in un momento come questo, in cui l’emergenza sanitaria impone distanziamenti particolari».

I conti di Baschieri sono argomentati dallo spazio ampio e ben distribuito in emiciclo: «Quando vengono ospitati eventi, piazza Castello può contenere 1.200 persone circa. Date le disposizioni anti-covid potrebbe comunque accoglierne 300 in tutta sicurezza», conclude Baschieri.