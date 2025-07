“Geometrie agricole: le forme dell’agricoltura”, ecco il tema del concorso “Giovane terra”

MANTOVA – Nuovo appuntamento con la rassegna fotografica “Giovane Terra: crescere senza invecchiare”, organizzata dai Giovani di Confagricoltura Mantova con il sostegno di Confagricoltura Mantova e giunta alla sua nona edizione.

Dopo il focus sull’acqua del 2022, quello riservato ai mutamenti del 2023 e quello dello scorso anno su cosa fosse per i partecipanti l’agricoltura, quest’anno il tema scelto sarà “Geometrie Agricole: le forme dell’agricoltura”:

«La nostra rassegna – spiega Lucia Castagna, presidente dei Giovani di Confagricoltura Mantova – è un modo fantastico per apprezzare ancora di più la bellezza delle nostre campagne. Sono sicura che il tema scelto quest’anno sarà apprezzato da tutti».

«L’idea – prosegue Castagna – è di catturare le forme create dalla natura, oppure dagli agricoltori, magari in un gioco di simmetrie visto dall’alto. In questo modo possiamo stuzzicare anche l’interesse di chi si diletta con le fotografie aeree. Invito come sempre tutti a partecipare, le nostre campagne sono un soggetto meraviglioso da fotografare».

Partecipare alla rassegna fotografica “Giovane Terra” è semplicissimo: è sufficiente inviare i propri scatti all’indirizzo mail giovaneterra@confagricolturamantova.it entro e non oltre martedì 2 settembre 2025.

Chi fosse interessato potrà trovare la scheda d’iscrizione, da compilare e inviare sempre entro la data sopraindicata, sul nostro sito www.confagricolturamantova.it, oltre naturalmente al regolamento della rassegna.

Gli scatti finalisti, come ogni anno, verranno esposti presso lo stand di Confagricoltura Mantova alla Fiera Millenaria di Gonzaga (5-8 settembre), all’interno del Padiglione Zero.

La premiazione delle foto migliori, scelte da una giuria selezionata, avverrà domenica 7 settembre, a partire dalle ore 11, presso il Corner Masterclass, nel Padiglione Zero della Fiera Millenaria di Gonzaga.