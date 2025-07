Quindici anni di amicizia tra Mantova e Bressanone: cultura, giovani e dialogo

MANTOVA – In occasione del quindicesimo anniversario del patto di amicizia (sottoscritto l’11 dicembre 2010) tra Mantova e Bressanone, una delegazione del Comune si è recata nei giorni scorsi nella città altoatesina per rinnovare un legame che, da oltre un decennio, si fonda sulla collaborazione culturale, il dialogo tra comunità e lo scambio tra giovani. Il vicesindaco Giovanni Buvoli e l’Assessore alla Mobilità Iacopo Rebecchi sono stati ricevuti nella sede municipale dal sindaco di Bressanone Andreas Jungmann, insieme al vicesindaco Ferdinando Stablum e all’assessore comunale ai gemellaggi Bettina Kerer. Le due delegazioni hanno riaffermato il valore di questa collaborazione, in particolare nel campo della formazione e degli scambi scolastici, che coinvolgono numerosi studenti degli istituti superiori di entrambe le città. A seguire, nella sala imperiale della Hofburg, si è svolta la presentazione ufficiale del volume “Mantova e Bressanone-Momenti di incontro con il cardinale e vescovo Francesco Gonzaga e la sua famiglia”, curato dallo storico mantovano Luca Morselli. La pubblicazione è frutto della collaborazione tra il comitato educativo italiano “Evviva Bressanone” e l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea. Claudio del Piero, presidente del comitato educativo, ha illustrato il profilo storico del cardinale Francesco Gonzaga, nominato vescovo di Bressanone nel 1464, incarico che non assunse mai, e successivamente vescovo di Mantova due anni dopo.