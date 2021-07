Giovani Avvocati Mantovani: confermato il consiglio direttivo

MANTOVA Nella cornice di piazza Alberti, l’Assemblea della sezione mantovana dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha eletto l’altro ieri il proprio consiglio direttivo, riconfermando l’intera squadra. L’avvocato Sonia Boselli continuerà a presiedere la sezione, affiancata dalle due vicepresidenti Silvia Ebbi e Cecilia Francia, Mariangela Ruocco nel ruolo di segretario, Massimo Galdi come tesoriere e Alessandro Piccinini consigliere nazionale. Eletti quali consiglieri Francesca Policastrese, Elena Marchi e Federica Bellato. Nominati soci d’onore,colleghi che hanno dato il proprio fondamentale contributo alla costituzione della associazione: gli avvocati Elena Galeazzi , Raffaello Leali, Danio Nespoli, Iacopo Rebecchi, Sebastiano Spagnoli. «Aiga non è solo formazione ma è anche colleganza, network e promozione del ruolo sociale dell’avvocatura nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini – ha dichiarato l’avvocato Sonia Boselli dopo la riconferma della sua carica a presidente mantovana dell’associazione -. Proseguiremo con impegno tenacia e coesione la nostra attività di tutela della giovane avvocatura con uno sguardo rivolto all’intera società civile per affrontare le sfide e poter cogliere le opportunità che questo periodo di importanti riforme possono offrire».