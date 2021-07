Cinque Terre e 96 studenti per un progetto di scuola-lavoro

MANTOVA Si chiama Cinque Terre Project Work, ha coinvolto 96 studenti con 28 docenti di 4 classi dell’Istituto Bonomi ed è stato realizzato nonostante le difficoltà che hanno costellato l’anno scolastico 2020-21. Si tratta di un progetto ideato da Chiara Molinari , insegnante presso lo stesso istituto che come spiega la stessa docente «si inserisce nei percorsi di Pcto, ex alternanza scuola-lavoro, sviluppati anche quest’anno nel nostro istituto, nonostante il difficile periodo affrontato per molte settimane in Dad». Il progetto, incentrato sulle Cinque Terre e sulle peculiarità turistiche ed enogastronomiche di questa zona, sotto la guida di Marianna Corte, giornalista di Bonne Presse ha permesso a studenti e docenti di gustare questo unicum anche se solo virtualmente. Gli incontri con gli ospiti sono stati preceduti da attività di tipo formativo-preparatorio nelle discipline coinvolte, quali Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Laboratorio di Servizi Enogastronomici e Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva.