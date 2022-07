Ciclismo – A Castellucchio s’impone l’ucraino Kyrylo Tsarenko

Castellucchio Il 5° Gp Comune di Castellucchio si conferma sempre più palcoscenico di prestigio internazionale. Ieri, sul gradino più alto del podio del Trofeo Erboristeria La Felce, ottimamente allestito dal patron Lido Baracca, è salito l’U23 ucraino Kyrylo Tsarenko della Gallina Ecotek Lucchini, formazione professionistica continental nelle cui fila milita anche il mantovano Diego Ressi che ieri ha lavorato per il successo di squadra. Con lui sul podio sono saliti anche Edoardo Ferri dell’Hopplà Firenze Petroli, 2°, ed Enrico De Robertis della Pregnana, 3°. Al via della competizione, che ha rispettato come da protocollo un minuto di raccoglimento prima del via per le vittime della guerra, si sono presentati un centinaio di atleti in rappresentanza di una ventina delle squadre più blasonate del panorama dilettantistico nazionale. In più ve n’erano due professionistiche continental ovvero la General Store e la Gallina Ecotek Lucchi; il quadro poi si è completato con la nazionale ucraina e un team svizzero, la Speeder Ciclyng Team.

Nessun momento di stanca si registra lungo il percorso grazie ai vari tentativi di fuga proposti. Quello decisivo nasce intorno al 50º chilometro, dei 175,100 percorsi, e a proporlo sono undici atleti. Il drappello di testa trova subito l’intesa e impone un surplus di lavoro al gruppo che però a un certo punto lo costringe ad alzare bandiera bianca. Questo grazie anche le caratteristiche del tracciato che prevedeva nella fase centrale della corsa il passaggio per cinque volte su un tratto di 1.100mt in sterrato, con l’attraversamento prima di un ponticello che imponeva il transito di due atleti per volta e poi di un tunnel verde, chiamato “la galleria del vento”, creato dalla vegetazione esistente. All’inizio dei tre giri conclusivi nel centro abitato di Castellucchio, in testa rimangono in dieci e al suono della campana si pongono al comando due atleti, Kyrylo Tsarenko ed Edoardo Ferri, che si giocano tutto allo sprint. Il successo va al giovane atleta ucraino che festeggia così il primo alloro stagionale; in più conquista la maglia gialla di campione d’estate e quella di leader della challenge Prestigio d’Oro Alè: la gara di Castellucchio era valida quale sesta tappa della rassegna lombardo veneta. Oltre alla medaglia d’argento messa in palio dai Veterani dello Sport. «Una vittoria che mi ripaga dei tanti sacrifici compiuti – afferma il vincitore una volta sceso visibilmente soddisfatto dalla bici – Sino ad ora non avevo mai trovato gli spazi per riuscire a concretizzare nella vittoria i miei sforzi. A Castellucchio invece è andata bene e per questo ringrazio i mei compagni di squadra. Dedico a loro, ai miei tecnici e ai miei genitori questo successo».

«Mi spiace – afferma al termine della manifestazione il patron Lido Baracca – perché mi aspettavo qualche atleta in più, ma sul piano dello spettacolo e dell’organizzazione credo che la gara di Castellucchio meriti il massimo. Abbiamo dimostrato che siamo in grado di proporre tracciati spettacolari ed eventi di grande prestigio. Ringrazio per questo il Comune e tutti coloro che sono stati al nostro fianco».

Paolo Biondo