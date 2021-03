Il consigliere regionale Forattini: la Regione ha dismesso la sanità

MILANO – La riduzione progressiva dell’impegno da parte della Regione di risorse proprie per la Sanità è evidente – afferma il consigliere regionale del Pd Antonella Forattini riguardo alle osservazioni sul bilancio regionale della presidente della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, Maria Riolo-. La Regione, nel suo rendiconto finanziario per l’anno 2019, vantava di garantire un livello di spesa per investimenti più alto rispetto ai finanziamenti ricevuti per investimenti (+ 77 milioni). Peccato, fa notare la Corte, che ci sia stato un netto calo rispetto ai 218,8 milioni del 2017 e ai 255 milioni del 2018. La Corte dei Conti, inoltre, rimprovera la Regione per la mancanza di trasparenza nel bilancio sanitario regionale», conclude la consigliera dem. Sul fronte della sanità lombarda si muove anche Potere al Popolo che il prossimo 11 marzo manifesterà con un presidio davanti al Carlo Poma nell’ambito della mobilitazione per ribadire la necessità del vaccino per tutti e contrastare chi vuole fare profitto sulla pandemia.