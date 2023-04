Calcio Juniores Provinciale – Il Curtatone mantiene le distanze sul Porto: dopo Pasqua la resa dei conti

Mantova La 26esima giornata di campionato è andata in archivio con un botta e risposta a suon di gol tra le prime due della classe che mantiene inalterato il distacco in classifica a tutto vantaggio del Curtatone, che conserva appunto 6 punti di margine sul Porto quando mancano quattro turni alla conclusione. Il prossimo, in programma il 15 aprile, dopo la sosta di Pasqua, potrebbe essere decisivo dal momento che andrà in scena lo scontro diretto al Boschetto. Soltanto un successo del Porto potrebbe riaprire i giochi per lo scudetto che – lo ricordiamo – finirà nella bacheca della prima classificata, non sono previsti infatti i play off.

Tornando ai fatti di ieri, il Curtatone ha sbrigato la pratica River in 4 minuti con le reti di Camerati e Belkaid per poi arrotondare il bottino fino al 5-0 finale. Il Porto di gol ne ha fatti uno in più, al Segnate, sei come sono appunto i punti da recuperare alla capolista. Lo scontro diretto per il terzo posto tra Rapid Olimpia e Casaloldo è terminato in parità, 1-1: i biancazzurri ospiti sono andati subito in vantaggio (gol di Tairi), sono rimasti in dieci al 16’ per l’espulsione del portiere e hanno resistito fino all’88’, quando Federici ha insaccato il gol dell’1-1. Il Moglia l’ha spuntata in extremis sulla Rove grazie alla rete di Ofori in pieno recupero. La Ceresarese ha rifilato un poker a La Cantera. Girandola di gol tra Atletico e Quistello, con vittoria 4-3 dei castiglionesi. Nessun gol, invece, tra Mantovana e Sermide. Santi-Union Colli si giocherà il 12 aprile.

RISULTATI 26a GIORNATA

Atletico Castiglione-Quistello 4-3

Rapid Olimpia-Casaloldo 1-1

Ceresarese-La Cantera 4-0

River-Curtatone 0-5

Moglia-Roverbellese 3-2

Porto-Segnate 6-1

Mantovana-Sermide 0-0

S.Egidio S.Pio X-Union Colli (12 aprile)