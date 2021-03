Grana Padano Tour: la visita virtuale con degustazione reale

MANTOVA Grana Padano è felice di invitarti ad una visita guidata online direttamente da uno dei caseifici produttori, accompagnata da una degustazione reale da casa tua.

Al termine, entreremo nella cucina degli “Chef in Camicia” per ricevere qualche consiglio su come utilizzare il Grana Padano DOP Riserva.

Per partecipare rispondi a info@granapadano.it entro il 22 marzo, fornendo i tuoi dati e l’indirizzo dove vuoi che ti sia recapitato il kit per la degustazione.

A tutti gli interessati sarà inviato il link dove collegarsi per partecipare alla visita guidata.