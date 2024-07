Calcio serie B – Mantova: pronta la festa a San Lorenzo. Tra bianchi e rossi c’è di mezzo l’allegria

San Lorenzo Dorsino Ultimo giorno di ritiro per il Mantova a San Lorenzo Dorsino. Sulle Dolomiti i biancorossi hanno trascorso due settimane, ricche di allenamenti, sedute tecniche e tattiche e di amichevoli. Il bilancio è decisamente positivo, tralasciando le vittorie con MolvenoSpor e Castiglione, anche se nelle gare con Napoli e Genoa sono arrivate due sconfitte. Di sicuro una grande opportunità per mister Possanzini ed i suoi di “farsi le ossa” contro squadre consolidate e di maggiore esperienza. Purtroppo non è tutto oro quello che luccica: nel giorno del ritorno di Davide Bragantini, dell’arrivo proprio dal Genoa del centrocampista Mattia Aramu e dell’abbraccio tra i fratelli Bani, Mattia (sponda rossoblù) e Cristiano, ci si è messo di mezzo l’infortunio di Giacomo Fedel . Nel secondo tempo, durante la sfida coi Grifoni, l’esterno si è dovuto fermare anzitempo per una violenta botta subìta alla caviglia che lo ha costretto a uscire zoppicante dal campo. Per lui si tratta solo di una distorsione, ma si attendono nei prossimi giorni maggiori informazioni. Oltre il danno, anche la beffa.

Oggi pomeriggio ci sarebbe dovuta essere la sfida col Carpi, ma per difficoltà di natura organizzativa emerse nell’ultima ora, indipendenti dalla volontà dei due club, è stata annullata. Così l’Acm ha deciso di svolgere una partita in famiglia tra bianchi e rossi, con ingresso libero, a Molveno alle ore 16. Sarà una grande festa biancorossa in cui poter salutare tutti assieme la fine del ritiro estivo precampionato in Trentino ed il rientro della squadra in città. A fine match, ricordiamo che calciatori e staff saranno a disposizione dei tifosi per selfie ed autografi.

Nel frattempo, procedono spediti i lavori di ammodernamento sia del Danilo Martelli, che di Mantovanello. Quest’ultimo vedrà la squadra calcare il terreno di gioco da lunedì prossimo, fino a venerdì; dopodichè, la partenza per Sassari. Cinque giorni in cui Possanzini e il suo staff cercheranno di preparare al meglio il fitto calendario di inizio stagione. Sabato 3 agosto si giocherà il turno preliminare di Coppa Italia contro la Torres: fischio d’inizio alle 20.30. Nel caso in cui il Mantova riuscisse a passare il turno, lunedì 12 luglio, alle 18.30, affronterà un’altra trasferta, quella di Lecce. Sei giorni dopo la Coppa, sarà la volta del campionato: a Reggio Emilia, presso il Mapei Stadium, alle 20.30 la Reggiana padrona di casa aspetterà i biancorossi.

Già pronto il pullman dei supporter virgiliani, che negli ultimi giorni, però, crescono a rilento: ieri solo 73 abbonamenti in più rispetto a giovedì, la quota giornaliera più bassa da quando sono iniziati i tesseramenti. Siamo comunque a un passo dai 5mila, per la precisione 4.920.