Calcio serie B – Monachello al Lumezzane. Club e tifosi: “Grazie di tutto”

Mantova Lascia il Mantova uno dei giocatori più applauditi ed apprezzati degli ultimi anni, non solo per il talento espresso e i gol realizzati. Gaetano Monachello è stato ceduto a titolo definitivo al Lumezzane. I bresciani hanno avuto la meglio sull’Alcione, ugualmente interessato al centravanti siciliano.

Sentito il saluto del club di viale Te al suo bomber: “Il Mantova – recita una nota – ringrazia ‘il Monaco’ per impegno ed abnegazione dimostrati in questi anni con la casacca biancorossa indosso. Momenti belli come la promozione in Serie B, altri meno. Tutti, indistintamente contraddistinti da un legame forte, capace di rendere i rapporti speciali, professionali ma soprattutto umani. In bocca al lupo, Monaco, per la nuova avventura: noi facciamo tutti il tifo per te!”.

Non è stato da meno il Centro di coordinamento Mantova Club, che ha salutato l’attaccante con queste affettuose parole: “Un semplice grazie non basta per tutto quello che ci hai dato, per la salvezza ottenuta a suon di gol, per l’attaccamento alla maglia e per la passione che hai messo ogni volta che sei sceso in campo coi colori biancorossi. Negli ultimi anni ne abbiamo visti passare tanti di giocatori a Mantova, ma pochi restano nei nostri cuori. Un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura!!. A presto Monaco!”.

Monachello, discreto passato in Serie A e B, è giunto a Mantova nel gennaio 2022 in cerca di rilancio dopo un grave infortunio. Con 11 gol in 16 partite ha contribuito in maniera determinante alla salvezza dei biancorossi. All’inizio del campionato successivo un nuovo grave infortunio al ginocchio gli è costato l’intera stagione. Nell’ultimo campionato ha messo a segno soltanto un gol (più uno in Supercoppa), segnalandosi comunque come uno dei leader dello spogliatoio. Un autentico punto di riferimento soprattutto per i più giovani, che ha contribuito in maniera decisiva a spingere l’ Acm verso la promozione in B.