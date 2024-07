Lunetta – L’estate tranquilla (o quasi) di viale Veneto

Mantova In questa estate di liti e aggressioni sta mancando (e non se ne sente certo la mancanza) la piastra di viale Veneto a Lunetta, teatro di risse e spedizioni punitive lo scorso inverno, con scontri violenti tra nordafricani e asiatici armati di cocci di bottiglie, bastoni e qualcuno pure con una katana. Tutto tranquillo dunque in un a delle zone più turbolente della città? Così pare, se non che ieri sera tra i residenti di viale Veneto è corsa la voce che ci fosse in atto un blitz che vedeva coinvolte le varie forze dell’ordine, la cui presenza avrebbe scatenato una sorta di fuggi-fuggi generale. Nei mesi scorsi nei pressi di un kebab che si trova proprio sulla piastra di viale veneto si sono verificate numerose risse fra stranieri che hanno creato un clima di esasperazione tra i residenti che hanno formato un comitato, tramite il quale si sono rivolti alle istituzioni cittadine ottenendo maggiore sorveglianza, compresa una pattuglia della Polizia locale presente sul posto negli orari maggiormente a rischio di risse.